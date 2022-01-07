Власти Казахстана перестали называть столицу "Нур-Султаном"

Власти Казахстана перестали называть столицу страны "Нур-Султаном" в официальных сообщениях. Теперь они используют фразы "столица Казахстана" или просто "столица". Об сообщает телеканал "Дождь" (признан в России "СМИ-иноагентом") со ссылкой на журналистку Orda.kz Гульнару Бажкенову.

По её словам, местные СМИ сообщают о том, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и члены его семьи покинули страну.

Столица Казахстана Астана была переименована в Нур-Султан в 2019 году в честь Нурсултана Назарбаева. Это было сделано по предложению нынешнего президента Касым-Жомарта Токаева. Такое решение властей вызвало критику со стороны многих граждан страны. В нескольких городах были задержаны противники переименования столицы.