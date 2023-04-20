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Власти Киева расторгли договор аренды земли с посольством России

Киевские власти предложили правительству Украины вернуть здание посольства в государственную собственность

Киевский городской совет расторг договор аренды земли с посольством России – об этом сообщил в телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. Депутаты горсовета также обратились к правительству Украины с просьбой вернуть имущество российского дипломатического представительства в государственную собственность. Об этом сообщила "Немецкая волна".

Агентство ТАСС отмечает, что с предложением расторгнуть договор об аренде участка земли, на котором расположено здание посольства, выступила в начале апреля в горсовете пропрезидентская партия "Слуга народа". Она предложила правительству Украины вернуть в государственную собственность здание диппредставительства РФ.

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