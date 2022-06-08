Власти Китая будут выдавать гражданам деньги за доносы

Власти Китая со следующей недели будут выдавать денежное вознаграждение и почётные грамоты за доносы на "нарушителей национальной безопасности". За предоставленную информацию о неблагонадежных гражданах китайцы смогут получить до 100 тысяч юаней (15 тысяч долларов США). Об этом сообщает Reuters.
Представитель министерства безопасности Китая заявил изданию "Фачжи жибао", что данные меры направлены на стандартизацию вознаграждений и мотивацию общественности в борьбе с иностранными спецслужбами и другими враждебными силами.
Размер вознаграждения будет зависеть от качества предоставленной информации. Если несколько граждан сообщат об одном и том же правонарушении, деньги получит тот, кто оказался первым.
- Во многих регионах Китая уже действует так называемая система "социальных кредитов", c помощью которой власти оценивают благонадежность граждан и организаций.
- Граждане с большим количеством "социальных кредитов" имеют доступ к лучшим отелям, сдаваемым в аренду домам и школам.
- "Неблагонадёжные" граждане могут быть на определённый срок ограничены в передвижении общественным транспортом. По официальным данным, в 2017 проблемы с покупкой билетов на поезда, автобусы и самолёты возникли у 6 миллионов человек.
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