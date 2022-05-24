В США опубликовали доклад о пытках в лагерях для уйгуров в КНР

24 мая Фонд памяти жертв коммунизма в Вашингтоне получил доступ к внутренним компьютерным сетям полиции Синьцзяна в Китае и опубликовал доклад о пытках в лагерях для интернированных уйгуров.

Документ под названием "Полицейские файлы Синьцзяна" содержит десятки тысяч фото и видеодоказательств фактов насилия по отношению к уйгурским народам. В частности, доклад содержит кадры жестокого обращения с заключенными во время тренировок для полицейских. Например, людей в лагере заковывали в наручники и избивали.

Файлы из внутренних компьютерных сетей полиции Синьцзяна верифицировал Адриан Зенз, директор отдела китайских исследований в Фонде памяти жертв коммунизма.

В заявлении фонда говорится, что Си Цзиньпин лично отдал приказ обеспечить переполненные лагеря для интернированных дополнительной охраной. В базах данных полиции также содержится информация о том, что в 2018 году более 12 процентов взрослого, преимущественно уйгурского населения, находились в лагерях для интернированных, утверждает организация.

"Полицейские файлы Синьцзяна" подтверждают, что так называемые китайские профессиональные обучающие центры на самом деле являются тюрьмами", - заявил президент фонда Эндрю Бремберг.

Спикер МИД Китая Венг Венбин заявил, что "это свежий пример того, как антикитайские силы пытаются дискредитировать Китай", сообщает Bloomberg.

В 2019 году Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал полученные секретные документы китайских властей о лагерях, в которых содержатся мусульмане – жители Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая.

В 2021 году Госсекретарь США Майк Помпео назвал геноцидом преследование уйгуров в Китае.