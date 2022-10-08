Власти Крыма пытаются наладить паромное сообщение

Власти аннексированного Крыма пытаются наладить паромное сообщение после взрыва на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что паромную переправу уже запустили. Позже ТАСС со ссылкой на местные власти сообщил, что переправу запустить не получится из-за погодных условий.

Глава российской администрации Крыма Владимир Аксенов заявил, что Керченская паромная переправа из Краснодарского края в Крым начнет действовать сегодня в течение дня, и приоритет получит пассажирское сообщение. Подготовлены два парома, ожидается прибытие третьего.

Утром 8 октября на Крымском мосту в Керчи произошёл взрыв. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате загорелись семь топливных цистерн поезда. Мост частично обрушился.