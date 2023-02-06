Власти Латвии рассматривают вопрос о лишении гражданства Петра Авена

Органы безопасности Латвии проводят оценку того, есть ли основания для лишения латвийского гражданства российского бизнесмена, совладельца "Альфа-Банка" Петра Авена, попавшего после российского вторжения в Украину в санкционный список Евросоюза. Об этом в понедельник сообщают латвийские СМИ и агентство Bloomberg.
Информацию подтвердили в МВД Латвии. Сообщается, что проверка идёт уже некоторое время, и в настоящее время ожидается заключение служб безопасности.
В апреле прошлого года Сейм Латвии принял поправки к закону о гражданстве, позволяющие лишать латвийского гражданства лиц, у которых есть паспорт другой страны и которые оказывали какую-либо поддержку странам и лицам, "совершившим действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств" - речь идёт о российской агрессии против Украины.
Авен получил гражданство Латвии в 2016 году, - он имел на это право, поскольку его дед был этническим латышом, а сам он успешно сдал языковой экзамен. В 2012 году миллиардер бы награжден латвийским орденом Трёх звезд. После вторжения России в Украину орденский капитул постановил лишить Авена ордена.
В санкционный список ЕС и Великобритании Авен попал как "близкий к Владимиру Путину олигарх". Сам он возражает против такой характеристики и оспаривает санкции в суде. Авен, несмотря на санкции, продолжает жить в Великобритании.
- В понедельник стало известно, что Управление по делам гражданства и миграции Латвии приняло решение о лишении гражданства Бенеса Айо - активиста запрещённой в России Национал-большевистской партии. С 2014 года он участвовал в боевых действиях в Украине на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов, сейчас, по его словам, он также на фронте, "служит в разведке на территории Запорожской области".
- В МВД Латвии заявили, что Айо ранее получил российское гражданство - об этом сообщал он сам. Он уже много лет живёт в России, в Латвии его объявили в розыск. При этом он заявил, что "возмущён" решением отнять у него латвийское гражданство и намерен подать в "международный суд".
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