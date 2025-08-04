ООН в понедельник объявила о запуске новой стратегии по усилению безопасности авиапочты — спустя год после взрывов посылок в логистических центрах DHL в Германии и Великобритании. Ответственность за эти взрывы, по версии европейских спецслужб, лежит на России.

Новая инициатива, представленная Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) и Всемирным почтовым союзом — двумя специализированными агентствами ООН, — направлена на повышение эффективности обнаружения угроз в международной почтовой системе, сообщили представители организаций AFP.

Европейские разведывательные службы полагают, что за взрывами, произошедшими в июле прошлого года в Лейпциге (Германия) и Бирмингеме (Великобритания), стоит Россия. Согласно публикациям в немецких СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах стран Европы, к операции были привлечены так называемые "одноразовые" агенты — лица, не имеющие официального статуса в российских спецслужбах. Таких исполнителей обычно вербуют через мессенджеры и нанимают за денежное вознаграждение для выполнения конкретных заданий.

По оценкам германской разведки, если бы взрывные устройства сработали в воздухе, это могло бы привести к крушению грузовых самолётов.

Глава отдела авиационной безопасности ИКАО Соня Хифди, не упомянула Россию напрямую, но заявила: "За последние 12 месяцев мы наблюдаем действия всё более изощрённых акторов, стремящихся нарушить глобальные цепочки поставок".

Совместный многолетний план ИКАО и Всемирного почтового союза предполагает обязательную специальную подготовку всего персонала, задействованного в обработке авиапочты, а также расширение обмена данными между почтовыми и авиационными структурами. "Это не проблема одного региона, одного государства или одного субъекта, — подчеркнула Хифди. — Это глобальная угроза, требующая коллективного ответа".