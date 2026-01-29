Власти Литвы решили не лишать Леонида Волкова вида на жительство

Власти Литвы решили не лишать российского оппозиционера Леонида Волкова вида на жительство. Об этом на пресс-конференции сообщил глава литовского МВД Владислав Кондратович, пишет Delfi.

Поводом для проверки Волкова стали его слова о командире "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Денисе Капустине и украинских чиновниках. Кондратович рассказал, что Департамент государственной безопасности оценил не только его высказывание, но и позицию Украины.

"В ходе оценки не были выявлены обстоятельства, которые могли бы свидетельствовать о том, что российский оппозиционер Леонид Волков поддерживает кремлевский режим и его агрессию против Украины. Итак, представитель российской оппозиции, у которого есть временный вид на жительство, может продолжать жить в Литве", – сказал Кондратович.

Директор Департамента миграции Индре Гаспере подтвердила эту информацию. "После получения информации о том, что гражданин РФ Леонид Волков не представляет угрозы для госбезопасности, мы не меняли его юридическое положение", – сказала Гаспере.

5 января бывшая сотрудница ФБК Анна Тирон, которая сейчас работает в РДК, опубликовала скриншот сообщения, полученного от Леонида Волкова. Оно было отправлено после появления в СМИ информации о гибели главы РДК Дениса Капустина – позднее стало известно, что это была инсценировка с целью предотвратить покушение.

"В кои-то веки действительно случилась денацификация. Сдох нацик, который самим своим существованием был подарком для кремлевской пропаганды. Который со своим клоунским "корпусом" решал мутные задачи гнусного деревенского политтехнолога Буданова. Надеюсь, что за Капустиным последуют его дружки. Сядет Ермак, сядет Подоляк, сядет Буданов и все прочее пропагандистское лицемерное ворье. И тогда у Украины появятся шансы победить. А пока она делает ставку на капустиных, ей ничего не светит", – говорилось в тексте.

Впоследствии Леонид Волков заявил, что это сообщение было "эмоциональное и резкое, как это, увы, нередко бывает с личными сообщениями".

"Мне не следовало писать это сообщение, и, конечно, надо было лучше контролировать свои эмоции", – написал Волков, добавив, что он плохо относится к неонацистам.

Гражданин России Денис Капустин переехал в Киев в 2017 году. До начала полномасштабной войны он организовывал бойцовские клубы для людей ультраправых взглядов. Сам он, будучи известным под псевдонимом White Rex, также придерживался их.

В 2022 году Капустин создал "Русский добровольческий корпус" – вооружённое формирование, воюющее на стороне Украины, но состоящее, как утверждается, исключительно из российских граждан. В России РДК признан террористической организацией.



