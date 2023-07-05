"Ъ": власти могут ввести сбор из-за риска банкротства авиакомпаний

Министерство транспорта России вновь рассматривает предложение "Ростеха" ввести сбор с пассажиров на случай банкротства авиакомпаний или экстренной отмены рейсов. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

Речь идет о дополнительном сборе с авиапассажиров при оформлении билетов, его сумма пока не определена. Идея "Резервного фонда поддержки пассажиров" появилась в 2021 году. В июне Минтранс сообщил авиакомпаниям, что изучает возможность создания "национальной системы взаиморасчетов на воздушном транспорте" при помощи единого оператора – компании "Авиагарант".

Источник издания в авиакомпании, входящих в топ-5 в России, уточнил, что сейчас обсуждается возможность перечисления в фонд по 300 рублей с пассажира. По его мнению, создание фонда "неминуемо приведет к росту стоимости авиабилетов" и сокращению пассажиропотока, что в итоге скажется не только на бизнесе авиакомпаний, но и на авиапромышленности. Обязательства авиакомпаний и ответственность за их невыполнение уже закреплены в Воздушном и Гражданском кодексах, подчеркнул другой собеседник "Коммерсанта" .

В 2022 году девять российских авиакомпаний прекратили полёты, а четыре – лишились сертификатов эксплуатанта. В большинстве случаев прекращение полётов связано с санкциями из-за войны Украине. После аннулирования сертификат эксплуатанта не восстанавливается. В предыдущие пять лет сертификата лишились пять компаний. В реестре Росавиации на начало 2023 года числились 114 перевозчиков, при этом две трети пассажиропотока обеспечивает пять наиболее крупных компаний.