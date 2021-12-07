Власти Москвы скрыли регионы, в которые будут свозить столичный мусор 

Власти Москвы скрыли названия регионов, в которые будет отправляться столичный мусор. На это обратило внимание издание "Коммерсант".

Как отмечает СМИ, ранее в публикуемых документах о территориальной схеме обращения с отходами столичный департамент ЖКХ указывал информацию о том, какие полигоны и в каких регионах примут мусор. В новом документе этого нет - в тексте лишь указано, что мусор примет "объект в ином субъекте Российской Федерации".

Вместе с тем департамент ЖКХ сообщил, что из почти 7 миллионов тонн ежегодно образующегося мусора на переработку, сжигание или размещение на свалках в других регионах будут отправляться 5,4 миллиона тонн.

Эксперт российского отделения Greenpeace Дмитрий Нестеров считает, что информацию о регионах скрыли для того, чтоб исключить возможность массовых протестов местных жителей.

Несколько лет назад на фоне так называемой "мусорной реформы", включающей в себя строительство новых полигонов и заводов по сжиганию и переработке мусора (в частности - вывозимого из Москвы), по всей России начались протесты против такого строительства.

Самый массовый из них с 2018-го по 2020-й годы проходил в Архангельской области в районе железнодорожной станции "Шиес". Местные жители разбили возле стройки полигона лагерь, который много раз пытались снести власти. На нескольких участников протеста были возбуждены уголовные дела. В итоге чиновники всё же отказались от идеи строительства.

Резонансным был также протест в подмосковной Коломне. На его организатора, местного жителя Вячеслава Егорова, в итоге было заведено уголовное дело о неоднократных нарушениях правил проведения митингов. В октябре этого года суд приговорил Егорова к одному году и трём месяцам колонии.