Власти обсуждают ликвидацию "Роснано" из-за убыточности

В правительстве обсуждают ликвидацию "Роснано" из-за убыточности госкомпании, которая фактически не может самостоятельно обслуживать свои обязательства из-за санкций против России. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на три федеральных чиновника и собеседника, близкого к компании.

По данным РБК, ранее обсуждались три сценария будущего компании, которой ранее руководил Анатолий Чубайс. Ликвидация компании, её передача в одну из госкорпораций и развитие с утверждением новой инвестиционной программы. Сейчас, по данным издания, актуальны только первые два варианта.

Министр финансов России Антон Силуанов направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором предложил расформировать "Роснано". Глава Минфина считает, что в нынешних условиях нецелесообразно поддерживать дееспособность "Роснано" за счет бюджета, рассказал собеседник газеты, знакомый с содержанием письма.

По словам источников, активы "Роснано" предполагается распродать, кроме тех, которые представляют значимость для технологического развития страны — их могут передать другим профильным госкорпорациям. Также обсуждается вариант, что власти сохранят компанию, но продолжат "политику расчистки баланса".

Ранее в октябре Минфин выплатил за "Роснано" долг в размере девяти миллиардов рублей, погасив облигации с госгарантией. Долги компании впервые уплатили из средств бюджета.

Пока решение о будущем "Роснано" не принято. По словам источников издания, это будет зависеть от мнения президента.

В прошлом году сообщалось, что "Роснано" столкнулась с угрозой банкротства. К концу 2020 года долг компании составил более 146 млрд рублей. Ещё в 2016 году размер обязательств "Роснано" превысил стоимость активов компании, однако она продолжила брать в долг и платить большие проценты – чем, по мнению нынешнего главы госкорпорации Сергея Куликова, ей был нанесён ущерб в размере около 28 млрд рублей.

Анатолий Чубайс возглавил "Роснано" – корпорацию, занимающуюся развитием нанотехнологий, – в 2011 году. Он ушёл с поста в конце 2020 года, став представителем президента по вопросам устойчивого развития и связям с международными организациями. 23 марта – спустя месяц после российского вторжения в Украину –Чубайс ушёл в отставку с этой должности и покинул Россию.

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