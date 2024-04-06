Тела трёх погибших нашли в зоне затопления в Орске

В зоне затопления после прорыва дамбы в Орске нашли тела трёх человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Причина их смерти пока неизвестна. По предварительным данным, гибель как минимум двух людей не связана с утоплением, уточнили в правительстве Оренбургской области.

К 13:00 по местному времени из затопленного микрорайона Орска эвакуированы более семисот человек, 242 из них находятся в пунктах временного размещения, сообщает МЧС России. Эвакуация продолжается. В Орске подтоплено более 2,4 тысячи домов и свыше трёх тысяч придомовых территорий. Вода прибывает.

"Уровень воды повысился значительно, теперь в зонах подтопления передвигаться самостоятельно невозможно. Специалисты говорят, что пик паводка ещё не пройден", – сообщает правительство Оренбургской области.

Ранее мэр Орска Василий Козупица сообщал, что из-за весеннего паводка дамбу прорвало в двух местах. "Вероятнее всего, дамба просто получила уровень, который выше критического для дамбы. Произошло разрушение", – объяснял он. Размер одного из прорывов составляет десять метров. По прогнозам Козупицы, вода из затопленного микрорайона уйдёт не ранее чем через полторы-две недели.

Орск – второй по величине город Оренбургской области с населением в 189 тысяч человек. Эвакуация проходит и в других районах области, в том числе в Оренбурге.