Власти отчитались об очистке дна Черного моря после крушения танкеров

В прибрежной зоне в районе Анапы полностью очистили дно Черного моря от мазута, заявили в оперативном штабе Краснодарского края. С момента крушения нефтетанкеров прошло девять месяцев.

Общая протяженность очищенной полосы дна составляет 14 километров – это побережье Анапы, поселков Джемете, Веселовка, Волна и Артющенко, а также села Витязево. По данным оперштаба, мазут находился как минимум в 50 метрах от берега. Спасателям потребовалось более 21 тысячи погружений, общий вес поднятого со дна мазута составляет более двух тысяч тонн.

При этом не сказано о последствиях другого загрязнения в этом же районе – в начале сентября в Новороссийске произошла утечка с танкера, по оценке Росприроднадзора, в море оказалось 30 кубометров нефти. За два дня с места вывезли 290 мешков с загрязненным нефтепродуктами песком. Группа волонтеров сообщила о пострадавших птицах.

  • Мазут вылился в Черное море в результате крушения двух танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе 15 декабря – по основной версии, из-за шторма. Танкеры перевозили более 9 тысяч тонн нефтепродуктов и принадлежали компании "Роснефть". Издание "Важные истории" выяснило, что за 2024 год и январь 2025 года не менее 11 танкеров "Волгонефть" выходили в море в периоды, когда, согласно их классификационным свидетельствам, не имели на это права.
  • Власти Анапы подали иск в Арбитражный суд Краснодарского края против владельцев двух затонувших в Черном море в декабре 2024 года танкеров. За ущерб, причиненный региону разливом нефти, мэрия потребовала 211 млн рублей. Ранее эксперты оценили ущерб только от загрязнения моря более чем в 33 млрд рублей.


