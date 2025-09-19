Власти отчитались об очистке дна Черного моря после крушения танкеров

В прибрежной зоне в районе Анапы полностью очистили дно Черного моря от мазута, заявили в оперативном штабе Краснодарского края. С момента крушения нефтетанкеров прошло девять месяцев.

Общая протяженность очищенной полосы дна составляет 14 километров – это побережье Анапы, поселков Джемете, Веселовка, Волна и Артющенко, а также села Витязево. По данным оперштаба, мазут находился как минимум в 50 метрах от берега. Спасателям потребовалось более 21 тысячи погружений, общий вес поднятого со дна мазута составляет более двух тысяч тонн.

При этом не сказано о последствиях другого загрязнения в этом же районе – в начале сентября в Новороссийске произошла утечка с танкера, по оценке Росприроднадзора, в море оказалось 30 кубометров нефти. За два дня с места вывезли 290 мешков с загрязненным нефтепродуктами песком. Группа волонтеров сообщила о пострадавших птицах.