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Власти отказали в проведении марша памяти Навального и Немцова

Власти Москвы отказали в проведении марша памяти оппозиционных политиков Алексея Навального и Бориса Немцова. Чиновники сослались на "ковидные ограничения". Об этом сообщил Андрей Нечаев - глава партии "Гражданская инициатива", которая и подавала заявку на проведение мероприятия.

Политик заявил, что партия ждёт официальный письменный отказ от властей. "Гражданская инициатива" собиралась провести марш памяти 2 марта.

Ранее в Барнауле власти запретили проводить митинг памяти Бориса Немцова, который сами же ранее согласовали. В Новосибирске власти запретили проводить акцию памяти жертв политических репрессий у памятника в Нарымском сквере из-за того, что организатор якобы связана с признанным в России экстремистским ФБК.

  • Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в 100 метрах от Кремля. Ему шесть раз выстрелили в спину и голову. Заказчики убийства следствием не определены. Ежегодно по всей России проводятся акции памяти убитого политика. На них до запрета на массовые акции в годы пандемии COVID-19 приходили тысячи человек. В последние годы власти всё чаще под разными предлогами запрещают людям собраться и почтить память Немцова.
  • О смерти оппозиционера Алексея Навального российские власти объявили 16 февраля. По версии ФСИН, политик, отбывавший наказание в колонии особого режима "Полярный волк", умер днём после прогулки. За несколько дней до смерти его в 27-й раз отправили в ШИЗО с ещё более жёсткими условиями содержания, чем в обычных камерах.
  • После сообщения о гибели Навального в десятках городах России люди стали возлагать цветы к стихийным мемориалам, часто – к городским памятникам, посвящённым жертвам политических репрессий. По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", полиция задержала более 350 человек, которые хотели почтить память оппозиционного политика.

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Обращение Юлии Навальной
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Обращение Юлии Навальной

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Обращение Юлии Навальной

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