Власти отказали в проведении марша памяти Навального и Немцова

Власти Москвы отказали в проведении марша памяти оппозиционных политиков Алексея Навального и Бориса Немцова. Чиновники сослались на "ковидные ограничения". Об этом сообщил Андрей Нечаев - глава партии "Гражданская инициатива", которая и подавала заявку на проведение мероприятия.

Политик заявил, что партия ждёт официальный письменный отказ от властей. "Гражданская инициатива" собиралась провести марш памяти 2 марта.

Ранее в Барнауле власти запретили проводить митинг памяти Бориса Немцова, который сами же ранее согласовали. В Новосибирске власти запретили проводить акцию памяти жертв политических репрессий у памятника в Нарымском сквере из-за того, что организатор якобы связана с признанным в России экстремистским ФБК.