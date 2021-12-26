Выдача электронных паспортов гражданам России перенесена на 2023 год. Это следует из интервью руководителя главного управления по вопросам миграции МВД Валентины Казаковой ведомственному изданию. Ранее сообщалось, что в пилотных регионах такой документ можно будет получить с этого декабря.

По словам Казаковой, МВД и министерство цифрового развития ещё не разработали детальные требования к порядку оформления паспортов в виде пластиковой карты. Выдача новых документов сначала будет проводиться на добровольной основе, на первоначальном этапе планируется оформить около 100 тысяч паспортов такого вида.

Ранее правительство планировало, что первые электронные карты начнут выдаваться гражданам в декабре 2021 года. В 2019 году вице-премьер Максим Акимов заявлял, уже в 2022 году власти могут остановить выдачу бумажных паспортов.

Планируется, что электронная версия будет выдаваться в виде пластиковой карточки с указанием полного имени, фотографии, даты и места рождения. На чип будут записываться информация о так называемой прописке, отпечатки пальцев и сведения о других государственных документах, например, водительском удостоверении.