Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга не нашёл нарушений в работе психоневрологического интерната № 10, где за последнее время умерли семь постояльцев. Об этом сообщил замглавы комитета по соцполитике Александр Любимов на пресс-конференции ТАСС.

По словам Любимова, после гибели воспитанников интерната ведомства провели "более 16 проверок", которые показали, что "произошедшее с деятельностью учреждения не совпадает".

"Осталось только уголовное дело, которое расследуется Следственным комитетом", — заявил Любимов.

О смерти семи детей в интернате в апреле рассказала член попечительского совета благотворительной организации "Перспективы" Нюта Федермессер. Она утверждала, что истинной причиной их смерти является истощение. Эту информацию частично подтверждали издание 78.ru и телеграм-канал "Mash на Мойке". Следственный комитет подтвердил смерть только шести постояльцев. По версии следствия, к гибели воспитанников привел ненадлежащий уход.

Проверки в отношении учреждения проводили петербургская прокуратура и комитет по социальной политике города. Прокуратура по итогам проверки заявила, что руководство ПНИ "надлежащим образом и своевременно" профинансировало и организовано обеспечение умерших постояльцев питанием.

При этом в ведомстве отметили, что в интернате были выявлены нарушения технических регламентов о требованиях пожарной безопасности и о безопасности пищевой продукции. Также заявлялось, что руководство интерната не вело должной работы по комплектованию штата.

Сейчас решается вопрос о возбуждении административных дел. Прокуратура вынесла директору ПНИ № 10 Ивану Веревкину представление, которое находится на рассмотрении.