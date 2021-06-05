Власти Петербурга ограничили публикацию статистики о ковиде во время экономического форума

Власти Санкт-Петербурга перестали публиковать подробную статистику по заболеваемости коронавирусом нового типа во время проведения в городе международного экономического форума. Внимание на это обратили редакция Север.Реалии и "Фонтанка".

До начала форума на сайте правительства ежедневно размещался информационный бюллетень по коронавирусу. Там публиковались данные о том, сколько человек было привито вакцинами, сколько больничных коек развёрнуто для пациентов с оводом, какова динамика госпитализаций. Эти данные последний раз публиковались 2 июня. В другом разделе сайта —продолжают публиковать оперативные данные по заболеваемости, но в сжатом виде, отмечает редакция Севера.

Получить оперативный комментарий в комитете здравоохранения Петербурга Север.Реалии не удалось. "Фонтанка" сообщила, что в этом же комитете, а также в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева на вопросы об ограничении статистики не ответили.

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Петербургский экономический форум проходит со 2 по 5 июня. Санкт-Петербург, согласно официальным данным, находится на втором месте по числу заболевших COVID-19 в России после Москвы.

Согласно официальным данным, в городе выявлены 443 866 случая заболевания ковидом, как минимум 14 537 человек умерли. Смерность выросла почти на 30 процентов по сравнению с обычной, больше чем на 18 тысяч человек, свидетельствует статистика Росстата.

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