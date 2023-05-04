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У предприятий Петербурга просят по 5 человек для отправки на войну

На одном из предприятий Петербурга 

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провёл совещание с главами районов города и военкоматов, на котором поставил задачу призвать на службу в армии по контракту для последующей отправки в Украину в полтора раза больше граждан, чем были призваны в рамках так называемой частичной мобилизации.

По данным издания "Фонтанка", об этом на встрече с представителями бизнеса Петербурга рассказали глава Выборгского района Виктор Полунин и начальник отдела районного военного комиссариата Александр Бажимов. В конце встречи Бажимов попросил от руководителей предприятий "уговорить" своих подчинённых подписать контракты с Минобороны - по его словам, нужны по пять человек с каждого предприятия. Также военком попросил предоставить через две недели отчёты о проделанной работе, добавив, что "отсидеться не получится".

  • В марте стало известно, что министерство обороны начинает новый набор контрактников в армию, для этого ведомство разослало в регионы разнарядки с указанием числа людей, с которыми должны быть подписаны соответствующие документы. Сразу несколько региональных СМИ опубликовали общую цифру контрактников, которыми, по планам Минобороны, необходимо пополнить войска – 400 тысяч.

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