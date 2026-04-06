Власти подтвердили гибель генерала Отрощенко при крушении Ан-26

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что среди погибших в результате крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в аннексированном Крыму был командующий 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота Александр Отрощенко. Ранее о гибели генерала писала Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники.

Самолет Ан-26 упал 31 марта в районе села Куйбышево. По данным Минобороны, в результате крушения погибли 29 человек – шесть членов экипажа и 23 пассажира. В ведомстве утверждают, что "поражающего воздействия по самолету не было", предварительная причина крушения – "техническая неисправность".

