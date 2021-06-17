Власти хотят повысить явку на выборах в Госдуму с помощью призов

Власти Москвы планируют повторить на осенних выборах в Госдуму акцию "Миллион призов". Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки избирательной кампании. Это решение должно, по замыслу властей, повысить явку избирателей как минимум на электронное голосование.

Впервые акция проводилась в Москве на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции летом 2020 года. Тогда каждый проголосовавший на участке или онлайн получил сертификат номиналом до 4 тысяч рублей. Его можно было обменять на бонусы и скидки у партнеров акции или пополнить этими средствами транспортную карту. Осенью того же года столичные власти повторили этот опыт на муниципальных довыборах по двум округам, а с 27 апреля 2021 года аналогичный проект реализуется для стимулирования вакцинации пожилых москвичей от коронавируса.

В Алтайском крае в дни голосования планируют объявить несколько конкурсов о розыгрыше призов.

Власти Башкирии намерены повторить опыт губернаторской кампании и голосования по Конституции. В 2019 году на выборах главы республики Союз предпринимателей Уфы организовал вручение избирателям сладких подарков, купонов на скидки в кино, театры, магазины, парикмахерские, химчистки и автомойки, а также розыгрыш бытовой техники и телефонов.

В Свердловской области акции для повышения явки уже проводились во время праймериз "Единой России": участникам голосования выдавали шоколад.

В Ростовской области раздадут памятные сувениры для голосующих впервые.

Доля москвичей, готовых проголосовать за "Единую Россию", если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, составляет 15%, следует из социологического опроса, проведённого в апреле "Левада-центром" (организация признана иностранным агентом). В "Левада-центре" отметили, что "для определения возможного расклада на выборах нужно использовать результаты опросов в пересчёте на тех, кто готов голосовать и определился с выбором. Таким образом, в Москве "Единая Россия" могла бы получить около 28% голосов по партийным спискам".

Опрос "Левада-центра" также показал, что 24% опрошенных москвичей одобряют деятельность оппозиционера Алексея Навального. Одновременно с этим у Навального и наибольший антирейтинг: 61% опрошенных заявили, что его деятельность не одобряют. Лишь 10% респондентов не знают о том, чем занимается политик.