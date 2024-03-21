Власти приграничного Грайворонского округа призвали жителей уехать

Власти граничащего с Украиной Грайворонского городского округа Белгородской области призвали жителей приграничных населённых пунктов уехать - на фоне обстрелов и боёв, которые в последние дни идут на границе.

Глава округа Геннадий Бондарев утром в четверг написал в соцсети "ВКонтакте", что "ситуация продолжает оставаться напряжённой". "Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть приграничные территории", - обратился он к жителям и пообещал организовать отъезд желающих.

По словам Бондарева, жителей Грайворонского района готовы принять в Ярославской области. Глава округа уточнил, что призывает эвакуироваться только жителей приграничных населённых пунктов, их названия не перечислены.

Ранее власти Белгородской области распорядились ограничить въезд в Козинку, Глотово, Гору-Подол и сам райцентр Грайворон. В приграничной Козинке в последние дни шли бои. Минобороны России впоследствии заявило, что населённый пункт под российским контролем. Однако, как отмечают и провоенные блогеры, ведомство публикует видео ударов российских войск, наносящихся по российскую же сторону границы, из чего можно сделать вывод, что украинские военные по-прежнему могут находиться на территории Белгородской области. При этом в комментариях под постом Бондарева жители Козинки пишут, что въезд в село не перекрыт, и жалуются на мародёров.

Ведутся также обстрелы. В Грайвороне накануне, как сообщается, при обстреле погибли два человека.

В начале прошлой недели воюющие на стороне Украины "Русский добровольческий корпус" и другие добровольческие формирования, состоящие, как утверждается, из российских граждан, заявили о начале наступления на Белгородскую и Курскую области. Усилились обстрелы, в том числе Белгорода. Обе стороны заявляют об успехах в боях и больших потерях противника, проверить эти утверждения в условиях активных боевых действий невозможно. Из имеющихся данных можно сделать вывод, что установить полный контроль над каким-либо российским населённым пунктом добровольческим формированиям и поддерживающим их украинским силам не удалось.

Власти Белгородской области объявили об эвакуации из региона около 9 тысяч детей, многие учреждения в Белгороде закрыты или переведены на дистанционный режим работы.

В четверг в результате очередного обстрела Белгорода пострадали, как сообщается, пять жителей города, есть повреждения жилых домов и инфраструктуры.

С территории Белгородской области регулярно обстреливаются соседние украинские регионы, в том числе Харьков.

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