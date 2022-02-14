Власти приостановили обсуждение проекта о традиционных ценностях

Министерство культуры приостановило общественные обсуждения проекта указа президента об утверждении "Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз министерства.



В сообщении говорится, что такое решение принято в связи с необходимостью "выработки новых подходов к подготовке и обсуждению документа, позволяющих объективно и всесторонне учесть все мнения, доводы и замечания".



При этом в министерстве культуры отметили, что в ходе общественного обсуждения, проходившего на официальном портале правовой информации с 21 января по 4 февраля "за" документ проголосовало более одного миллиона пользователей, а "против" — около 79 тысяч.

При этом математик Сергей Шпилькин заметил, что голоса как с одной, так и с другой стороны начали "накручивать"в ночь на 5 февраля, хотя голосование должно было закончиться в полночь 4 февраля. В последние сутки на сайте, по словам эксперта, началась "война ботов".

Ранее против проекта президентского указа "об основах ‎государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей", предложенного министерством культуры, выступили художественные руководители крупных российских театров.

В частности, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, худрук театра "Сатирикон" Константин Райкин, худрук БДТ имени Товстоногова Андрей Могучий, гендиректор Большого театра Владимир Урин. По их мнению, принятие проекта «не будет способствовать сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма и любви к Родине". Руководители театров подчеркнули, что уже существующих правовых актов достаточно "для регулирования этой сферы общественных отношений".

Раскритиковал документ и председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин. Он считает, что указ помешает развитию культуры и творческих экспериментов, поскольку, по его словам, из документа следует, что "всё, что не связано с сохранением традиционных ценностей, не нужно и запретно".

В конце прошлого года Министерство культуры России подготовило проект указа президента РФ "об основах ‎государственной политики о традиционных ценностях". В документе приведён перечень традиционных ценностей, а также список чуждых идей. В число первых вошли, в частности, патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, историческая память и единство народов России. В списке разрушительных идей – отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, продолжения рода и позитивного вклада России в мировую историю и культуру. Источниками угроз традиционным ценностям названы, в частности, действия США и их союзников, иностранные некоммерческие организации, а также реформы в области образования, науки и культуры, проводимые без учёта традиций.