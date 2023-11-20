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На "добровольного иноагента" Марата Никандрова составили протокол

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Роскомнадзор уведомил уроженца Пскова Марата Никандрова, который ранее сам попросил внести его в реестр так называемых иностранных агентов, о том, что на него составлен протокол о злоупотреблении свободой массовой информации. Поводом стало то, что Никандров на своём ресурсе "Daily Faх" разместил видеоролик издания "Настоящее время", не сопроводив его "иноагентской" маркировкой.

Видео рассказывало о лишении родительских прав бывшего редактора "Первого канала" Марины Овсянниковой. Издание "Настоящее время" внесено Министерством юстиции России в реестр "иноагентов" в 2017 году. По российским законам, такие публикации должны сопровождаться уведомлением о том, что их автор или публикатор - "иноагент".

Протокол составлен на юридическое лицо: Никандров зарегистрировал "Daily Fax" как СМИ, в котором он является главным редактором.

По словам блогера, электронное уведомление о протоколе пришло ему из Роскомнадзора ещё 27 октября. Получать протокол лично он не стал, сообщают Север.Реалии. Вместо него присутствовал его адвокат, заявивший, что Никандров не согласен с вменяемым правонарушением.

19-летнего Марата Никандрова внесли в список "иностранных агентов" 17 ноября. За десять дней до этого он сам заполнил на себя форму на сайте Минюста - как сообщил он сам, "по приколу". Это первый случай в России, когда "иноагентом" признают человека, который самостоятельно внёс свои данные в реестр.

  • Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации агентами, если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Впоследствии появилась возможность признавать "иноагентами" СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.

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