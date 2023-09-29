Власти РФ на аннексированных территориях закупили иномарки

Созданные на аннексированных в 2022 году у Украины территориях российские органы власти и госструктуры купили 136 легковых машин на сумму 348 миллионов рублей. Более 40% автопарка составляют иномарки средней стоимостью четыре миллиона рублей. Часть машин завезена из так стран, которые Россия признала недружественными. Об этом сообщает издание "Агентство".
Расследователи проанализировали сайт госзакупок и выяснили, что за самый дорогой автомобиль – бронированный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 – российские власти в Херсонской области отдали 22,3 миллиона рублей.
В количественном исчислении госструктуры купили больше российских машин – Lada и УАЗ, но на иномарки потратили более значительную сумму.
Всего в "недружественных" странах закупили две машины Toyota и одну Nissan (в Японии), шесть Hyundai (в Южной Корее). Еще девять купленных машины были произведены в Китае, а 13 – в Казахстане.
- Об аннексии украинских регионов Москва объявила осенью 2022 года. Она обосновывала это результатами голосований на занятых войсками территориях, которые Кремль называл референдумами. Украина и большинство стран мира считают голосование фиктивным, оно прошло в нарушение международных норм и украинского законодательства.
- Киев неоднократно заявлял, что никогда не признает итоги голосований и решение об аннексии и готов закончить войну только на условиях возвращения к международно-признанным границам 1991 года.
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