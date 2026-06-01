Власти РФ ввели запрет на экспорт авиационного топлива

Правительство России ввело запрет на вывоз из страны авиационного керосина. О постановлении правительства говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров. Запрет на вывоз из России топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах, в постановлении назван временным. Он будет действовать до 30 ноября 2026 года.

Решение, как говорится в сообщении, принято для обеспечения "стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке".

Это первый случай, когда власти России вводят подобный запрет, отмечает в частности РБК. Сейчас также действует и полный запрет на экспорт бензина, он, как утверждается, призванный предотвратить дефицит в период высокого спроса. Этот запрет действует до 31 июля. Продолжает действовать и частичный запрет на экспорт дизельного топлива.

Запреты вводятся на фоне, с одной стороны, продолжающихся украинских ударов по российским НПЗ, с другой - конфликта на Ближнем Востоке, который привёл к росту цен на нефть и перспективе дефицита авиационного топлива на мировом рынке.