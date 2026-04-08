Остаться без бензина. Российская нефть под украинскими ударами

Украинские удары по российским портам в Черном море и на Балтике, по нефтеперерабатывающим заводам, а также "охота" украинских морских беспилотников и европейских сил береговой охраны на танкеры "теневого флота" почти нивелировали выигрыш российских нефтяных компаний от мартовского взлета нефтяных цен из-за войны в Персидском заливе и создали предпосылки для очередного топливного кризиса во время посевной кампании.

В ночь на 6 апреля после атаки украинских беспилотников в Новороссийском порту загорелся крупнейший нефтеналивной терминал на юге России, который входит в систему "Транснефти". Его мощность позволяет грузить на танкеры около 1 миллиона баррелей в сутки – пятую часть морского экспорта России. Через сутки – очередной удар по Усть-Луге, где за день до этого частично возобновились отгрузки нефти и нефтепродуктов, остановленные после предыдущих атак беспилотников.

Со второй половины марта удары по российской нефтеперерабатывающей и транспортной инфраструктуре стали регулярными и крайне болезненными. После налета 26 марта на месяц остановил работу крупнейший в европейской части России нефтеперерабатывающий завод "Сургутнефтегаза" – "Киришинефтеоргсинтез", мощность которого превышает 20 миллионов тонн в год. 2 апреля украинские беспилотники атаковали расположенный в Уфе нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новойл", который входит в структуру "Роснефти" и производит широкий спектр нефтепродуктов – от битума и моторных масел, до высокооктановых бензинов, авиационного и ракетного топлива. Мощность завода позволяет ему перерабатывать более 7 миллионов тонн нефти в год. Глава Башкортостана Радий Хабиров написал в своем телеграм-канале о пожаре, который возник на заводе после удара.

Впрочем, самые болезненные удары – налеты на Балтийские порты – Приморск и Усть-Лугу. Остановка работы этих двух крупнейших экспортных хабов привела к обвалу вывоза российской нефти и нефтепродуктов. По разным оценкам , сокращение составило от 43 до 60 процентов. В Черном море все обстоит не намного лучше. Во-первых, в Новороссийске восстановительные работы далеки от завершения. И портовая инфраструктура работает не на полную мощность. Во-вторых, украинские морские беспилотники периодически топят танкеры с российской нефтью, что сокращает количество судоходных компаний, готовых ее перевозить, а фрахт и страховку делает запредельно дорогими.

Наконец, вывозу российской нефти и нефтепродуктов пытаются препятствовать европейские службы береговой охраны. Задержание танкеров "теневого флота" в последние недели участилось. Фактически единственный маршрут, по которому российские компании пока могут безопасно экспортировать нефть и нефтепродукты, – это поставки в Китай. Вот только перенаправить весь российский экспорт туда физически невозможно: транспортная инфраструктура не позволяет.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин, комментируя крайне слабый годовой отчет компании за 2025 год (прибыль, относящаяся к акционерам упала на 73%, свободный денежный поток компании – на 45,9%) пишет : "Системный прессинг ключевых покупателей российских энергоносителей реализуется через санкции против танкерного флота и массовые отказы в страховании судов, что привело к росту страховых премий в десятки раз. Ситуация усугубляется возросшими рисками задержания или прямого силового захвата судов. В марте 2026 г. ставки фрахта для перевозки российской нефти из Балтийского моря в Индию превысили 20 долл./барр. Это означает десятикратный рост логистических издержек по сравнению с началом 2022 г., когда доставка на традиционные европейские рынки стоила около 2 долл./барр".