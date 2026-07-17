Власти России хотят перевести всех госслужащих в Max к 2030 году

Правительство России поручило перевести все рабочие коммуникации государственных и муниципальных служащих на так называемый национальный мессенджер Max, разработчик которого ранее попал под санкции ЕС. На соответствующее распоряжение от 9 июля на портале правовых актов обратил внимание РБК.

К 2030 году, как говорится в документе, доля рабочих коммуникаций государственных и муниципальных служащих, работников подведомственных учреждений, пользующихся многофункциональным сервисом обмена информацией должна составить 100%.

Многофункциональный сервис обмена информацией создают на базе Max. За его разработку и развитие отвечает "Коммуникационная платформа" (дочерняя компания VK). 13 июля ЕС ввел санкции против VK и "Коммуникационной платформы". В результате 16 июля приложения VK, Max, "Одноклассники", "Дзен" и почта Mail.ru пропали из Google Play и Huawei AppGallery. Из App Store Max и другие продукты VK удалили еще в конце июня.

Ранее сообщалось, что к установке Max массово принуждают российских студентов и школьников, а также переводят на него домовые чаты, в которых есть информация от управляющих компаний.

Бета-версию Max представили в марте 2025 года. Разработчики приложения обещали, что Max заменит для российских пользователей Telegram и WhatsApp, которые российские власти пытаются заблокировать с лета 2025 года. Несмотря на то, что власти заставляют россиян переходить на Max, он не стал популярным. Одна из причин заключается в отсутствии защиты для пользователей: сквозного шифрования чатов, секретных чатов, удаляющихся сообщений и двухфакторной аутентификации.