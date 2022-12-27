Власти России пока не решили вопрос с налогами для покинувших страну

Российское правительство пока не определилось с позицией по предложению Госдумы увеличить ставку подоходного налога для уехавших из страны россиян, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Правительству известно об инициативе депутатов, сказал Силуанов во вторник, отметив, что решение по поводу изменения налогообложения должно быть взвешенным, и "здесь главное - не навредить". Министр указал на риск того, что особый порядок может создать условия, когда бизнес не будет заинтересован платить в российский бюджет, пишет РБК.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законодатели разрабатывают проект об отмене налоговых преференций для уехавших россиян и повышении для них ставки налогообложения. Впоследствии в палате уточнили, что речь идет только о самозанятых и индивидуальных предпринимателях.