Власти России разрешили продажу бензина низкого качества

Власти России до июля 2027 года возобновили импорт и продажу бензина стандартов "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4", ранее на Западе признанных неэкологичными и опасными для здоровья человека, в том числе из-за повышенного содержания серы.

Об этом говорится в соответствующем постановлении российского правительства. Представители Минэнерго России заявили, что это решение "носит временный характер" и "является антикризисной мерой".

Бензин экологического класса "Евро-2" производился и продавался в Европе лишь с 1995 по 2000 годы. В России он был окончательно запрещен с 2013 года.

На фоне разрешения властей производить бензин и дизельное топливо с повышенным содержанием серы, в России выросло количество обращений в автосервис. По мнению экспертов, число жалоб только продолжит расти.



Использование топлива с повышенным содержанием серы несет вред экологии и здоровью людей, рассказывала Настоящему Времени эксперт Greenpeace Анна Ежак.



"Это несет прямую угрозу для здоровья людей. Сжигание топлива с высоким содержанием серы приводит к выбросам диоксида серы и мелкодисперсных частиц PM2.5, которые проникают глубоко в легкие. Дополнительным источником PM2.5 являются и ароматические углеводороды, допустимое содержание которых в бензине повышено с 35% до 42%. Даже краткосрочное ежедневное воздействие диоксида серы увеличивает риск обострения астмы", – говорит она.

В России с начала июня продолжается топливный кризис. Он начался, в том числе, из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам и другой инфраструктуре. Дефицит топлива и очереди на АЗС наблюдаются почти во всех российских регионах, аннексированном Крыму и на оккупированных российской армией территориях Украины.