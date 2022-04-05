Власти России сократят расходы на науку и культуру на 18 млрд рублей

Власти России сократят расходы на культуру и науку более чем на 18 миллиардов рублей. Так, расходы министерства образования и науки РФ будут снижены на 17 миллиардов рублей, Российского фонда фундаментальных исследований - на один миллиард 150 миллионов , Эрмитажа на 410 миллионов рублей. Об этом сообщается в отчете о ректорском совещании Санкт-Петербургского государственного университета.

Снижение бюджетных средств, выделяемых на культуру и науку, в документе объяснили "сложным макроэкономическим положением, обусловленным введением незаконных ограничений в отношении нашей страны со стороны недружественных стран". По этой причине власти России поручили распорядителям средств (в том числе СПбГУ) представить к 15 марта 2022 года предложения по сокращению государственных ассигнований не менее чем на 10 процентов от общего объема бюджетного обеспечения.

В отчете петербургского вуза также отмечается, что "некоторые главные распорядители бюджетных средств , в частности - Московский государственный университет, не представили предложений" - в итоге правительство России "инициировало в их отношении процедуру принудительной оптимизации в 10 процентов, без предоставления дополнительной поддержки".

Министерство финансов США в понедельник запретило Москве выплачивать государственный долг деньгами, замороженными на западных счетах в рамках санкций против России. Теперь ей придётся платить из резервов, не замороженных странами Запада, что, по словам представителя Минфина США, сократит финансирование других расходных статей российского бюджета, в том числе армии.