"Качество жизни резко упадет". Экономические прогнозы во время войны

С момента вторжения России в Украину прошло немногим более месяца. Международные санкции, которые вводились поэтапно по мере эскалации военных действий и развития гуманитарной катастрофы в центре Европы, действуют и того меньше. Однако уже сейчас с завидной регулярностью появляются оценки того, как санкции скажутся на российской экономике и благосостоянии российских граждан. При этом больше всего поражает заявленная точность этих прогнозов и уверенность людей, которые их делают. Можно ли им верить?

Так, например, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец считает, что потребительские цены по итогам этого года вырастут на 15–20%, но львиную долю этого повышения правительство компенсирует населению повышением пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетников. Так что реальные располагаемые доходы, по его оценке, снизятся на 2–3%.

Ни одной официальной оценки влияния войны и международных санкций на российскую экономику пока не последовало

Еще более определенные, хотя и куда менее оптимистичные цифры называет Институт исследований и экспертизы ВЭБ РФ. В своем исследовании они оценили инфляцию на конец нынешнего года в 19,3%, а падение реальных доходов – в 12%. Откуда взялись эти 19,3%, какие исходные параметры легли в основу этих оценок, непонятно. Однако отсутствие "вилки", "некруглые" цифры и десятые доли процента, видимо, должны придать прогнозу убедительности.

При этом характерно, что ни одной официальной оценки влияния войны и международных санкций на российскую экономику пока не последовало. Ни Минэкономразвития, ни Минфин, ни Счетная палата, ни Банк России макроэкономический прогноз на этот год не обновили. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина обещала назвать какие-то цифры после апрельского заседания совета директоров 29 апреля.

Можно не сомневаться, что аналитики распишут несколько сценариев с чрезвычайно высоким разбросом значений. И это будет оправданно, потому что сейчас просто не существует ответов на ряд ключевых вопросов, от которых будут зависеть даже не количественные, а качественные параметры российской экономики в конце 2022 года. Большинство этих вопросов стоит за пределами компетенции не только экономического блока правительства, но и всего военно-политического руководства России.

Взять ту же войну, которая явно идет не по тому сценарию, который рисовался стратегами из Генштаба, готовившими вторжение. Уже сейчас очевидно, что никакого "блицкрига" не получилось. Украинская армия успешно обороняется, а где-то даже переходит в контрнаступление. Российские войска не в состоянии полностью контролировать даже Луганскую и Донецкую области, в рамках которых Путин признал так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Состояние российской экономики в конце этого года будет зависеть от того, будут ли к тому времени продолжаться активные боевые действия, каким будет уровень российских потерь, будет ли объявлена всеобщая или частичная мобилизация, сколько дополнительных миллиардов рублей из бюджета потребуется на производство вооружений. Даже уровень инфляции зависит от того, сколько российских семей получит по 7,5 миллионов рублей за убитых на территории Украины военных.

А если рассматривать еще сценарии военного поражения России или "заморозки" конфликта, или попытки "присоединения" "ДНР-ЛНР", то количество вариантов, которые могут радикально изменить положение, становится так велико, что остается лишь констатировать полную неопределенность. Особенно если учитывать временной фактор. Ведь то или иное значимое событие может произойти в мае, а может в ноябре или декабре.

Не менее важно, как будет развиваться ситуация на "санкционном фронте".

Не факт, что худшее, что могло бы произойти с российской экономикой, уже случилось. Многое будет зависеть от того, насколько эффективными окажутся усилия развитых стран, направленные на купирование российских возможностей обойти санкции.

Пока все надежды путинской команды возлагаются именно на Китай

Угрозы вторичных санкций против китайских, индийских, турецких или казахских компаний и банков могут оказаться эффективными. Достаточно вспомнить, что китайская государственная нефтегазовая компания Sinopec приостановила инвестиционную активность в России именно из-за опасения попасть под вторичные американские санкции. Пока все надежды путинской команды возлагаются именно на Китай. Однако они могут не оправдаться, как не оправдалась уверенность в том, что Запад ни при каких обстоятельствах не пойдет на блокировку российских суверенных резервов.

Еще два фактора, которые могут сыграть определяющую роль в том, как будет выглядеть российская экономика 31 декабря 2022 года – массовость политических репрессий и масштабы эмиграции из России квалифицированных специалистов. Так, по оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), за первый месяц войны страну покинули от 50 до 70 тысяч только IT-специалистов. В апреле могут уехать еще от 70 до 100 тысяч. В условиях острого дефицита кадров в отрасли даже эти потери выглядят невосполнимыми.

Никакие денежные вливания это не исправят и количество доступных товаров не увеличат

Наконец, если говорить об уровне потребительской инфляции и реальных располагаемых доходах, они будут самым непосредственным образом зависеть от того, насколько активно Путин будет покупать лояльность. Чем больше будет индексаций и социальных выплат, тем сильнее разгонятся цены. Уже сейчас очевидно, что российские потребители лишились не только значительной части импорта, но и продукции, которая производится внутри страны, но с использованием европейских материалов и компонентов. Никакие денежные вливания это не исправят и количество доступных товаров не увеличат. Так что наращивание государственных выплат тем или иным категориям граждан будет только сильнее разгонять цены и снижать уровень реальных доходов всех остальных.

Значит ли все это, что в нынешних обстоятельствах никакие экономические прогнозы невозможны? Если говорить о точных цифрах падения ВВП или роста потребительских цен – значит. Хотя бы потому, что у России остается крайне мало шансов сохранить рыночную экономику, в которой все эти термины имеют хоть какой-то смысл. При этом абсолютно точно можно прогнозировать, что размеры российской экономики по результатам года сократятся, причем не на 5–6 и даже не на 10%, а куда сильнее. И сильнее всего пострадают те сектора, где больше добавочная стоимость.

Падение уровня жизни будет выглядеть как тотальный дефицит и недоступность для большинства целого ряда товаров

Не возникает сомнений и в том, что качество жизни в среднем по России резко упадет. Однако это падение вовсе не обязательно будет обусловлено высокой инфляцией. С правительства станется и зафиксировать цены. И в этом случае падение уровня жизни будет выглядеть как тотальный дефицит и недоступность для большинства целого ряда товаров. Если говорить о более долгосрочных прогнозах, то сегодня можно не сомневаться в том, что демографический кризис в России выльется в демографическую катастрофу, а технологическое отставание от мировых лидеров в ближайшие годы будет стремительно нарастать.