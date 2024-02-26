Власти России создали "Интеграцию" провластных экспертов

Администрация президента России (АП) просит провластные СМИ брать комментарии экспертов через АНО "Интеграция". Это уже 15-я пропагандистская структура Кремля, выяснил проект Kremlin Leaks, подготовленный на основе утечек из АП журналистами из десяти европейских изданий.

По словам нескольких сотрудников прокремлёвских медиа, к каждому СМИ прикреплён сотрудник "Интеграции", которому можно отправить тему текста и конкретные вопросы. В ответ придёт письменный комментарий "лидера общественного мнения", с которым работает "Интеграция".

Собеседники журналистов из провластных медиа говорят, что это "удобно", но и позволяет АП ещё глубже контролировать СМИ. В обычных условиях эксперты могут поделиться с журналистами "инсайдами" для понимания ситуации. "Конечно, опубликовано это не будет, но сами журналисты могут начать думать, размышлять. Вряд ли это в интересах начальства", – говорит собеседник журналистов.

Судя по документам, которые получили журналисты в результате утечки из АП, "Интеграция" была учреждена в мае 2022 года. Она подконтрольна Президентскому фонду культурных инициатив, финансируется близкими к властям компаниями, а возглавляет её Глеб Шагун. Раньше он был гендиректором РБК-ТВ, работал в телекомпании ВИД и в правительстве аннексированного Севастополя. Местные журналисты называли его "долбанутым пиарщиком" губернатора.

"Интеграция" не только продвигает провластных лидеров общественного мнения в СМИ, но и занимается их обучением и финансированием – от учителей до звёзд эстрады.

Помимо этого "Интеграция" создала агитбригаду для выступлений перед военными, чтобы "поднимать их боевой настрой". Среди участников агитбригады – актёры Сергей Безруков, Михаил Пореченков и Сергей Гармаш, музыканты Сергей Галанин и Денис Майданов, комик Евгений Петросян и шахматист Сергей Карякин.

Также "Интеграция" развивает прокремлёвские телеграм-каналы и отслеживает политические настроения и электоральные предпочтения сотрудников и студентов в вузах и других учреждениях Минобрнауки.

Всего российские власти финансируют 15 автономных некоммерческих организаций (АНО), включая "Интеграцию", "Центр развития культурных инициатив" и "Всемирный фестиваль молодёжи", следует из утёкших документов. Все они созданы людьми, близкими к властям, и так или иначе занимаются пропагандой. В 2023 году структуры получили из российского бюджета 59 миллиардов рублей, пишут журналисты, изучившие документы АП.