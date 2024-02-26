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Власти России создали "Интеграцию" провластных экспертов

Логотип телекомпании ВИД до 2017 года
Логотип телекомпании ВИД до 2017 года

Администрация президента России (АП) просит провластные СМИ брать комментарии экспертов через АНО "Интеграция". Это уже 15-я пропагандистская структура Кремля, выяснил проект Kremlin Leaks, подготовленный на основе утечек из АП журналистами из десяти европейских изданий.

По словам нескольких сотрудников прокремлёвских медиа, к каждому СМИ прикреплён сотрудник "Интеграции", которому можно отправить тему текста и конкретные вопросы. В ответ придёт письменный комментарий "лидера общественного мнения", с которым работает "Интеграция".

Собеседники журналистов из провластных медиа говорят, что это "удобно", но и позволяет АП ещё глубже контролировать СМИ. В обычных условиях эксперты могут поделиться с журналистами "инсайдами" для понимания ситуации. "Конечно, опубликовано это не будет, но сами журналисты могут начать думать, размышлять. Вряд ли это в интересах начальства", – говорит собеседник журналистов.

Судя по документам, которые получили журналисты в результате утечки из АП, "Интеграция" была учреждена в мае 2022 года. Она подконтрольна Президентскому фонду культурных инициатив, финансируется близкими к властям компаниями, а возглавляет её Глеб Шагун. Раньше он был гендиректором РБК-ТВ, работал в телекомпании ВИД и в правительстве аннексированного Севастополя. Местные журналисты называли его "долбанутым пиарщиком" губернатора.

"Интеграция" не только продвигает провластных лидеров общественного мнения в СМИ, но и занимается их обучением и финансированием – от учителей до звёзд эстрады.

Помимо этого "Интеграция" создала агитбригаду для выступлений перед военными, чтобы "поднимать их боевой настрой". Среди участников агитбригады – актёры Сергей Безруков, Михаил Пореченков и Сергей Гармаш, музыканты Сергей Галанин и Денис Майданов, комик Евгений Петросян и шахматист Сергей Карякин.

Также "Интеграция" развивает прокремлёвские телеграм-каналы и отслеживает политические настроения и электоральные предпочтения сотрудников и студентов в вузах и других учреждениях Минобрнауки.

Всего российские власти финансируют 15 автономных некоммерческих организаций (АНО), включая "Интеграцию", "Центр развития культурных инициатив" и "Всемирный фестиваль молодёжи", следует из утёкших документов. Все они созданы людьми, близкими к властям, и так или иначе занимаются пропагандой. В 2023 году структуры получили из российского бюджета 59 миллиардов рублей, пишут журналисты, изучившие документы АП.

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Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

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