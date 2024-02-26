Кремль продвигает к выборам сказки и криминал – без ведома их авторов

В администрации президента России (АП) решили продвигать популярные российские фильмы и сериалы ради своих предвыборных целей. Авторы кино об этом не знали, рассказывает проект Kremlin Leaks, подготовленный журналистами из десяти европейских изданий.

Решение было принято весной 2023 года, когда до президентских выборов в России оставался ровно год. Тогда участникам совещания в АП показали презентацию "Творческий контент к выборам". Её подготовили сотрудники АП и Института развития интернета (ИРИ), который выдаёт бюджетные деньги на производство кинопродукции – преимущественно пропагандистской.

Презентация попала к журналистам в результате утечки из АП. В документе перечисляются фильмы и сериалы, которые планируется "распространять" и "продвигать" в связи с выборами президента России.

Среди них – сказки "Бременские музыканты" и "По щучьему велению", драма "Лёд 3" и комедия "Холоп 2", которые, по мнению АП, обеспечивают "защиту национальных интересов, а также культурных и общественных (традиционных) ценностей".

В списке есть и криминальный сериал "Слово пацана". В Кремле считают, что он рассказывает о "позитивных изменениях в жизни людей в России", а также свидетельствует о "сохранении культурной идентичности, традиций и суверенитета".

Согласно кремлёвской презентации, шпионский сериал "ГДР" о работе советского разведчика в Восточной Германии "транслирует положительный имидж сотрудника органов госбезопасности", а сериал "Нюрнберг" должен напомнить о роли СССР, которая забыта в "массовом историческом сознании".

Авторы кино, с которыми поговорили журналисты, не знали, что попали в кремлёвскую агитпрограмму. "Опа, них*я себе! Впервые об этом слышу", – так отреагировал режиссёр одного из кинопроектов. Похожее удивление выражали и другие собеседники журналистов.

По словам другого источника, занятого в производстве фильма из агитпрограммы, в Кремле "видимо, просто примазываются к успешным проектам".