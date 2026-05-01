Власти России запретили на полгода ввозить в страну Starlink

Правительство России запретило ввозить в страну иностранные устройства для передачи и приема радиоволн от космических объектов связи – спутников связи. Под это определение подпадают в том числе терминалы Starlink. Соответствующее постановление 29 апреля подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Целью запрета, как говорится в документе, является "защита национальной безопасности" России.

Запрет будет действовать шесть месяцев после вступления в силу постановления.

Starlink официально не работает в России, но российская армия использовала его терминалы для запуска беспилотников, применяемых против Украины. Эти устройства попадают в страну через третьи государства.

В конце января министр обороны Украины Михаил Фёдоров обратился к Илону Маску с просьбой ограничить использование системы для России, после чего появились сообщения об отключениях терминалов на фронте.

В марте 2026 года стало известно, что российская компания "Бюро 1440", которая создает российский аналог Starlink, вывела на орбиту первые 16 серийных спутников низкоорбитальной группировки связи "Рассвет". Предполагается, что к концу 2030 года в группировке будут 292 спутника, всего планируется вывести 383 аппарата. Коммерческий запуск сервиса запланирован на 2027 год.

Bloomberg обращал внимание, что Россия стремится создать систему спутниковой связи, "сопоставимую по концепции, хотя пока и не по масштабу" со Starlink.