Власти Сербии отменили гражданство племяннику Кадырова

Власти Сербии отменили решение о готовности выдать гражданство Якубу Закриеву – племяннику главы Чечни Рамзана Кадырова, пишет местное издание Nedeljnik. Решение пояснили ссылкой на статью закона, в которой идет речь о возможной угрозе общественной безопасности.

В официальной публикации нет имени Закриева, но указан номер документа о предоставлении гражданства.



Ранее сообщалось, что премьер-министр страны Джуро Мацут подписал документ о предоставлении гражданства Сербии "в интересах" республики. Какой именно интерес для страны представлял Закриев, не уточнялось.

Якуб Закриев – сын старшей сестры Рамзана Кадырова. В 2018 году в возрасте 27 лет его назначили мэром Грозного, тогда он стал одним из самых молодых мэров в России. В феврале 2020 года Закриев получил назначение на должность руководителя администрации главы и правительства республики. Затем он стал заместителем главы правительства и министром сельского хозяйства Чечни.

В июле 2023 года стало известно, что Закриева назначили главой российского подразделения Danone. Его назначение было сделано после того, как президент Владимир Путин подписал указ о передаче акций французского концерна Danone в России во временное управление Росимуществу.

Источник The Bell утверждал, что у национализации активов российского подразделения Danone есть "интересанты в Чечне".

Вскоре после передачи Росимуществу российского Danone переименовали в АО "Эйч энд Эн" (H&N – Health & Nutrition). В марте 2024-го Путин отменил национализацию российского Danone, а российские СМИ сообщили, что его продажа согласована. По сведениям прессы, приобрести актив "50 на 50" должны были племянник Кадырова и молочный холдинг "Вамин" из Татарстана. В мае 2024-го сделка по продаже российского подразделения Danone была закрыта.

В декабре 2024 года владельцем компании "Вамин" стал бывший замминистра сельского хозяйства Чечни Руслан Алисултанов. Он, по данным "Важных историй", ранее также получил гражданство Сербии.

США и Великобритания включили Якуба Закриева в санкционный список.