Власти Северной Осетии отрицают, что глава республики контужен в Украине

Пресс-служба главы Северной Осетии опровергла информацию о том, что руководитель республики Сергей Меняйло получил контузию в ходе поездки в Украину. Ранее об этом сообщили телеграм-каналы "НОГ Ирыстон" и Baza.

10 июля Меняйло опубликовал видеозапись, на которой сообщил, что находится "на передовой". В ролике присутствовал также добровольческий батальон "Алания". Где именно было снято видео, не уточнялось.

По информации "НОГ Ирыстон", Меняйло столкнулся с диверсионно-разведывательной группой Украины и получил контузию, а двое его сопровождающих были ранены. Сообщалось, что глава региона был госпитализирован, его состоянию ничего не угрожало.

По информации Baza, Меняйло находился в Запорожской области. Когда он ехал в автомобиле в районе города Гуляйполе, украинская диверсионная группа забросала машину гранатами. Пресс-секретарь главы Северной Осетии Ольга Дзоева опровергла эту информацию.

Меняйло в разговоре с журналистами Baza заявил, что с ним все хорошо, и "никакой диверсионной группы никто не видел". По словам главы Северной Осетии, сейчас он находится на территории Краснодарского края.