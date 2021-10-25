Власти Северной Осетии заявили об участившихся суицидах

Правительство Северной Осетии обеспокоено участившимися случаями самоубийства в республике. Согласно информации "Крылья ТВ", только за прошедшую неделю было зафиксировано пять состоявшихся самоубийств и две неудачные попытки. Об этом доложил на аппаратном совещании вице-премьер Ирбек Томаев.

Ранее в Чеченской республике министр информации и печати Ахмед Дудаев обратился к родителям с просьбой проконтролировать детей из-за участившихся случаев самоубийств среди молодых людей в различных регионах России.

В 2016 году (это последние открытые данные ВОЗ такого рода) Россия входила в первую тройку государств с самыми высокими общими показателями самоубийств на душу населения – 26,5 на 100 тысяч человек. По числу мужских суицидов Россия являлась мировым лидером – 48,3 самоубийств каждый год на каждые 100 тысяч мужчин.