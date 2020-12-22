"Беспросветность и отчаяние". Почему Россия остается лидером по мужским суицидам

"Я вырос в маленьком городке Глазове. Там нет таких экономических возможностей для самореализации, как в Москве. Зима длится шесть месяцев, и кроме драк и пьянства иногда нечем заняться. Это оставляет в тебе стойкое ощущение отчаянья и беспросветности. Порой посещали мысли о суициде, конечно", – рассказывает Кирилл.

По данным ВОЗ, в мире каждые 40 секунд происходит очередное самоубийство. В общей сложности за год таким образом уходят из жизни около 800 тысяч человек. Попытки суицидов в этой статистике не учитываются, по данным экспертов, они происходят в 20 раз чаще.

Согласно данным за 2016 год, Россия входит в тройку стран с самыми высокими показателями самоубийств на душу населения – 26,5 на 100 тысяч граждан. А по числу мужских суицидов и вовсе является мировым лидером – 48,3 на 100 тысяч россиян.

Московская психоактивистка Саша Старость называет завершенные суициды "мужской пандемией" и считает, что необходимо серьезно говорить о мужском психическом здоровье:

"Я замечала, что основная часть аудитории на арт-активистских мероприятиях, которые мы организовываем, – женщины. Среди психоактивистов тоже мало мужчин, а в работе лаборатории по проживанию суицидов, которую мы организовали осенью, парней не было заметно совсем. И все это при том, что процент завершенных суицидов во всем мире среди мужчин больше. И я очень хочу разобраться, почему так происходит, – говорит Старость.

Точные причины столь высокой цифры мужских суицидов в России непонятны, говорит демограф и аналитик НИУ ВШЭ Ильнур Аминов, который занимается исследованиями суицида в России. Среди возможных факторов обычно называют нежелание мужчин обращаться за помощью к психологу или психиатру, а также влияние закрепленного за мужчиной образа "добытчика".

Мир сейчас негативно настроен по отношению к мужчинам

"Считается, что мужчина должен больше зарабатывать, чем женщина, или быть основным источником дохода, – отмечает Аминов. – Российские же реалии показывают, что это не всегда возможно, особенно в сельской местности. Чтобы заработать, мужчине приходится уезжать на заработки в другие города, или работать на нескольких работах вахтовым методом. Это и увеличивает стрессовые ситуации внутри семьи".

Но Саша Старость видит проблему не только в закрепленных гендерных ролях.

"Мне кажется, мы сейчас живем в мире, который настроен по отношению к мужчинам крайне негативно. На это влияют патриархальные особенности, мужская "расходность", нормализация отношения к ранней смерти, обязательная служба в армии, активное развитие феминистских движений", – утверждает Старость. По ее словам, фем-сообщества в России тоже агрессивно относятся к мужчинам, генерализируют их, воспринимая мужчин как объект опасности, вины, или как массу, которая нуждается в "перевоспитании".

Проблема суицидов в России – это проблема небогатых людей

Многие мужчины в России к тому же растут в условиях, когда им запрещено говорить о своих чувствах и эмоциях. Их просят "быть сильными", терпеть боль и ни за что не обращаться к врачу. Такие установки тоже влияют на то, что в итоге мужчины совершают суициды чаще, чем женщины, уверена Старость.

Кирилл из Глазова говорит, что про свое тяжелое эмоциональное состояние старался никому не рассказывать: просто не поймут: "Я чувствую, что некоторые проблемы вроде депрессии или суицидальных мыслей вообще лучше не озвучивать, потому что это чревато проблемами на работе или непониманием и отторжением среди знакомых и друзей", – замечает он.

По его словам, сдвиги в отношении к мужскому психологическому здоровью происходят в основном в крупных городах, где эта тема все чаще начинает звучать. В маленьких городах проблема по-прежнему табуирована.

Уровень самоубийств в Восточной Европе один из самых высоких в мире. На первом месте уже много лет находится Литва. Печальная карта из Твиттера

Ильнур Аминов уверен, что проблема суицидов в России – это проблема в первую очередь небогатых и необразованных людей или социально незащищенных групп населения. "Если мы хотим снизить уровень самоубийств среди мужчин – обращаться нужно в первую очередь к представителям этих классов, узнавать, какие у них проблемы, и попытаться их решить", – отмечает исследователь.

Мужчине предъявляются слишком высокие требования

Проект Саши Старость направлен пока прежде всего на жителей Москвы. "Нам нужно во всем разобраться и создать платформу для коллективного высказывания. Кажется, что ответ на вопрос, почему мужчины совершают суициды чаще, лежит на поверхности: во всем виновата токсичная маскулинность. Мне же кажется, что это очень однобоко", – говорит психоактивистка.

Основное отличие этого проекта, по словам Старость – он должен стать гендерно-нейтральной площадкой, где поговорить о мужских проблемах можно будет "без вменения вины всему мужскому классу", участвовать в дискуссии должны юристы, суицидологи, психиатры и люди с опытом суицидальных попыток. В итоге же должны образоваться группы поддержки.

Страх всегда был сдерживающим фактором

Чувство вины мужчины и правда часто испытывают, потому что не понимают, чего хочет от них социум, считает историк из Москвы Никита Аркин. Мужчине предъявляются слишком высокие требования, которым он не может соответствовать. Отсюда происходит выгорание и ощущение отсутствия реализации. Он сам проходил через все эти состояния.

"Попыток суицида у меня никогда не было, хотя попытки самоповреждений были. Были и серьезные кризисные моменты. Страх был для меня всегда сдерживающим фактором, причем не страх смерти, а страх болезненных ощущений", – вспоминает Аркин.

Самоубийство должно было помочь мне искупить грехи

Кризисные моменты были связаны с завершением отношений с женщинами, а также мыслями о недостаточной самореализованности в профессии.

"Во время разрывов было очень тяжело. Ты ощущаешь, что мир рушится, – продолжает Никита. – Тебе казалось, что человек, с которым ты находишься в отношениях, является важнейшей частью твоей жизни. Когда он уходит – кажется, что исчезает и смысл жизни. Дело было, конечно, в созависимости".

Свое тяжелое эмоциональное состояние после расставаний Аркин обсуждал с друзьями. "Жаловаться мне никогда не было стыдно. Мне повезло: друзья в основном меня поддерживали", – добавляет он.

Владимир из Москвы также говорит, что давления со стороны общества в связи с тем, что он мужчина и не может делиться чувствами, он не ощущает. Несмотря на это, в течение нескольких лет он боролся с клинической депрессией и суицидальными мыслями. "Самоубийство тогда я рассматривал как единственное, что поможет мне искупить грехи, воспоминания о которых не давали покоя", – рассказывает он.

Он уверен, что мужчины все еще боятся говорить о подобных переживаниях, поэтому заметить "тревожные звоночки" бывает сложно. В итоге невозможность поделиться своей болью приводит к завершенным суицидам. О таких случаях среди своих друзей или знакомых рассказали и Владимир, и Никита, и Кирилл. "Друг моей бывшей девушки покончил с собой в связи с затяжной депрессией", – рассказывает Владимир. "Мой молодой человек совершил суицид. У него в семье была сложная ситуация. У них был жесткий авторитарный отец, который не мог поверить, что у сына шизофрения и не давал ему лечиться", – говорит Никита. "У меня было несколько друзей, которые покончили с собой. Двое хотели таким образом привлечь внимание к своим психологическим проблемам, еще один просто не видел смысла в жизни", – делится Кирилл.

Несмотря на то, что Россия является абсолютным лидером по числу мужских суицидов, проблема эта касается всего мира. Большинство самоубийств по-прежнему совершают мужчины. Даже в Великобритании, где зафиксирован самый низкий уровень суицидов – 15,5 на 100 тысяч человек – самоубийство остается главной причиной смерти у мужчин до 45 лет.