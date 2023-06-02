Власти Смоленской области заявили об атаке дронов на объекты ТЭК

Власти граничащих с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областей заявили, что ночью и утром их регионы атаковали беспилотники. Впервые за последнее время об этом сообщил также глава Смоленской области, которая граничит с Беларусью.

"Сегодня около трёх часов ночи в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. Жертв и пострадавших нет. Критических повреждений и пожаров тоже нет", - написал в телеграм-канале врио губернатора Смоленской области Василий Анохин.

Как утверждает "База", дроны-камикадзе атаковали нефтеперерабатывающую и газораспределительную станции. Один беспилотник взорвался на территории нефтеперерабатывающей станции "Транснефти", в результате была повреждена водяная ёмкость пожаротушения. Спустя полчаса ещё один дрон атаковал газораспределительную станцию, повредив административное здание, пишет телеграм-канал.

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что минувшей ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько беспилотников.

Власти Брянской области утверждают, что утром ВСУ обстреляли два села. Пострадавших нет, во втором селе загорелся жилой двухквартирный дом. Украинские военные не комментировали эти сообщение.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что ночь в области "прошла относительно спокойно". Вчера область подверглась массированным обстрелам, власти приступили к эвакуации жителей из Шебекина.

Глава Калужской области, где накануне уже находили упавший дрон, сообщил, что сегодня утром в лесу упал "неопознанный объект", в результате чего произошёл взрыв. Никто не пострадал, объекты экономики и жилые дома не повреждены, заявил Владислав Шапша.

Граничащие с Украиной Белгородская, Брянская и Курская области подвергаются регулярным обстрелам. Российские власти обвиняют в них ВСУ. Украинская сторона обстрелы не комментирует.