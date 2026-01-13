Власти сообщили о гибели пожилой женщины при атаке на Таганрог

В Таганроге в результате атаки БПЛА погибла пожилая женщина, сообщил во вторник вечером губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он написал в своём телеграм-канале, что погибшей в результате утренней атаки было 65 лет. "Она находилась на рабочем месте и убирала помещения в здании, которое было разрушено", - написал Слюсарь. Также, по сведениям ростовского губернатора, спасатели ещё продолжают в городе разбор завалов, организован приём документов от жителей повреждённых домов и владельцев машин для оказания материальной помощи.

Генштаб ВСУ во вторник подтвердил поражение в ночь на 13 января завода "Атлант Аэро" в Таганроге, на котором выпускают беспилотники для армии России. Ранее российский телеграм-канал ASTRA со ссылкой на сообщения в соцсетях от местных жителей предположил, что целью атаки стали завод "Атлант Аэро", а также авиаремонтный завод имени Бериева.

Утром власти Таганрога информировали о введении в городе локального режима ЧС на территории двух предприятий, двух многоквартирных домов и одного учебного заведения, поврежденных в результате атаки БПЛА. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.

Минобороны России сообщило вечером во вторник, что российские военные во второй половине дня перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа, из них 22 - над аннексированным Крымом. Семь дронов уничтожены над Белгородской областью, шесть - над акваторией Азовского моря, по два беспилотника над Волгоградской и Ростовской областями и один БПЛА - над Брянской областью, сообщили в министерстве.



