Власти сообщили о пожаре на Новочеркасской ГРЭС

В ночь на понедельник на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области возник пожар, в результате были отключены два из девяти энергоблоков электростанции. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

Возгорание, по его словам, было ликвидировано работниками ГРЭС. Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются, заявил губернатор Ростовской области.

Ранее жители Новочеркасска сообщили о взрывах. Новостной телеграм-канал "Это Ростов" со ссылкой на своих подписчиков написал о пролёте над областью примерно двух десятков беспилотников, а позже – о взрывах в районе Новочеркасской ГРЭС. По сведениям телеграм-канала, там был виден дым, а к самой электростанции выехали машины экстренных служб.

Позже министерство обороны России объявило, что ночью над Ростовской областью были сбиты 11 украинских беспилотников.

13 марта атака дронов стала причиной приостановки работы Новошахтинского завода нефтепродуктов. Это крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России и единственный НПЗ в Ростовской области.

Новочеркасская ГРЭС — это крупнейшая теплоэлектростанция и вторая по мощности после Ростовской АЭС электростанция в Ростовской области.