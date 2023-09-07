Власти сообщили о сбитых дронах в Подмосковье, Ростове и Брянске

Власти нескольких российских регионов сообщили об атаках беспилотников ночью 7 сентября.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО сбили беспилотник в Раменском городском округе Московской области. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков, по предварительным данным, нет, добавил Собянин.

Телеграм-канал "Мэш" сообщает, что обломки дрона упали в городе Раменское недалеко от аэропорта "Жуковский", и публикует фото и видеозаписи с места событий. По информации издания, окна в близлежащих домах выбило взрывной волной.

Утром в Москве вводились ограничения на полёты, сейчас московские аэропорты работают в обычном режиме.

В Ростовской области средства ПВО сбили два беспилотника, один на подлёте к Ростову-на-Дону, второй – в центре города. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, пострадал один человек, который отказался от госпитализации, повреждено несколько автомобилей.

Российские телеграм-каналы публикуют видео взрыва и пожара и отмечают, что предполагаемое место падения дрона в центре Ростова находится рядом со штабом Южного военного округа.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, над регионом сбили три беспилотника. Один из дронов упал в центре Брянска, два других сбили на подлёте к городу. Пострадавших нет.

"В результате падения обломков БПЛА частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей", — написал губернатор в телеграме.

Министерство обороны России обвиняет в атаках Украину. Киев такие удары оперативно не комментирует.