Путин посетил захваченный ЧВК в июне штаб в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир Путин побывал в штабе группировки войск в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили Минобороны, Кремль и российские государственные информагентства.

На видео РИА "Новости" Путина встречает начальник Генштаба Валерий Герасимов, выдачи которого во время мятежа требовал создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Последний раз Путин проводил подобное совещание в Ростове-на-Дону в марте. Тогда же президент посетил захваченный российскими войсками Мариуполь.

23–24 июня военные объекты в Ростове-на-Дону, включая штаб Южного военного округа, были захвачены наёмниками ЧВК "Вагнер". После этого Герасимов долго не показывался на публике, что породило различные слухи о судьбе начальника Генштаба.

В конце июня многие провластные телеграм-каналы писали о том, что Герасимова в качестве командующего операцией против Украины может сменить генерал Михаил Теплинский. Но впоследствии появились сообщения, что в опалу попал, наоборот, Теплинский. Также за критику Герасимова был снят с поста командующий 58-й армией генерал Иван Попов.

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