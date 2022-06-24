Власти: украинские военные могут покинуть Северодонецк

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил, что в ближайшее время украинским войскам придётся оставить Северодонецк, "потому что находиться на разбитых позициях не имеет смысла: растет число погибших". По его словам, в городе, который российские силы ежедневно обстреливают вот уже четыре месяца, разрушено или повреждено 90 процентов зданий.

В Северодонецке в течение последних недель шли тяжёлые бои между наступающими российскими войсками и украинскими военными. К 24 июня украинские военные удерживали промзону в западной части города.

Украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что военные уже оставили город. Официального подтверждения этого пока нет.

В последние дни российские военные усилили натиск в Луганской области, после чего группировка украинских войск в Северодонецке и соседнем Листичанске оказалась под угрозой окружения. Генштаб Вооружённых сил Украины сообщает, что к утру 24 июня российские войска прорвали украинскую оборону к югу от Лисичанска -на правом берегу реки Северский Донец, однако армия Украины смогла отбить атаку с юго-запада. По данным экспертов американского Института изучения войны (ISW), российские войска, вероятно, уже достигли южной границы Лисичанска и усиливают группировку вокруг Северодонецка, чтобы захватить оба города. Они, однако, считают, что это не обеспечит России решающее преимущество в дальнейших военных операциях в Украине.

Сепаратисты так называемой "ЛНР" и российское государственное агентство ТАСС сообщают об успехах российских военных к югу от Лисичанска, в районе населённых пунктов Горское и Золотое, где, как утверждается, были окружены украинские военные. Утверждается, что там были взяты в плен сотни военнослужащих. Независимого подтверждения этого нет.