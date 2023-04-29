Власти Варшавы изъяли здание школы при посольстве РФ в Польше

Власти столицы Польши Варшавы изъяли в пользу государства здание, в котором располагалась школа при российском посольстве в Варшаве. Утром в субботу, 29 апреля, представители мэрии Варшавы и полицейские приехали к зданию, чтобы провести опись имущества. Сотрудникам российского учреждения предписали покинуть здание до вечера 29 апреля.

Государственное агентство "РИА Новости" опубликовало видео, как сотрудники российского посольства грузят вещи под марш "Прощание славянки". Российские СМИ сообщили, что к вечеру субботы они покинули помещение. По словам посла России в Польше Сергея Андреева, школа продолжит работу в другом помещении дипломатической миссии.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала действия польских властей "захватом" школы и назвала их нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. Она заявила, что последует "жёсткая реакция" Москвы. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и вовсе предложил разорвать дипломатические отношения с Польшей.

Польское радио цитирует пресс-службу МИД Польши, которая заявила, что власти Варшавы "вернули в распоряжение города здание бывшего российского лицея". По словам представителя МИД, здание было незаконно арендовано российскими властями.

Как сообщает Deutsche Welle, в марте 2022 года, вскоре после российского широкомасштабного вторжения в Украину, министерство иностранных дел Польши инициировало процесс изъятия двух объектов недвижимости в Варшаве, находящихся во владении России, которые не использовались в дипломатических и консульских целях. Речь в том числе шла и о здании школы при посольстве. В прошлом году Польша вернула контроль над бывшей базой отдыха посольства России под Варшавой.