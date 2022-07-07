Власти ввели режим ЧС из-за лесных пожаров в Хабаровском крае

Власти Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации из-за резкого увеличения числа лесных пожаров на фоне устойчивой сухой погоды. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На большей части края установилась жаркая и сухая погода, из-за чего угроза возгораний и количество действующих очагов значительно выросли. При этом, как уточнил, глава региона Михаил Дегтярев, подавляющее большинство возгораний за последние полторы недели возникли вне досягаемости пожарных.

По его данным, на территории Тугуро-Чумиканского, Аяно-Майского и Охотского районов зарегистрировано более 150 "термических аномалий" на общей площади свыше 100 тысяч гектар.

Жителям республики запрещено посещать леса и въезжать в них на машинах, сообщает региональный Минсельхоз.

Ранее режим ЧС объявили на территории Охотского и Ульчского районов края.