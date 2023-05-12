Власти ЮАР отвергают подозрения в поставках оружия России

Официальные представители Южной Африки в пятницу ответили на обвинения со стороны США в том, что российский корабль в конце прошлого года принял на борт партию оружия. Погрузка, как утверждалось, состоялась на военно-морской базе близ Кейптауна. Агентство Reuters сообщает в связи с этим об опасениях инвесторов, что эта операция может привести к введению Вашингтоном санкций против ЮАР.

Посол США в ЮАР был вызван в пятницу в министерство иностранных дел, где ему было выражено крайнее недовольство заявлением, сделанным днем ранее. МИД ЮАР заявил, что посол США признал, что "пересёк черту" и извинился перед правительством и народом Южной Африки. Комментариев самого посольства не было.

В четверг посол США в Южной Африке Рубен Бригети выразил уверенность, что в декабре прошлого года российское судно, находящееся под американскими санкциями, приняло на борт партию оружия. Место погрузки - база Саймонс-таун близ Кейптауна. Посол США подчеркнул, что произошедшее не соответствует нейтральному статусу Претории относительно войны, которую ведёт Россия против Украины.

Западные дипломаты в этом году выразили тревогу в связи с участием Южной Африки в военно-морских учениях совместно с Россией и Китаем.

ЮАР - один из наиболее важных союзников России на Африканском континенте. Однако Претория заявила о своем беспристрастном отношении к войне в Украине и воздержалась при голосовании в ООН за резолюцию, осуждающую российскую агрессию, отмечает Reuters.

Президент России Владимир Путин в пятницу обсудил по телефону с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой ход военного конфликта в Украине, сообщает Reuters со ссылкой на официальную информацию Кремля.

На момент появления этой новости Госдепартамент пока не комментировал ситуацию.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в пятницу не стал подробно говорить о подозрениях к Южной Африке, но подтвердил позицию Вашингтона относительно любой страны, которая помогает России в её агрессивных устремлениях.

После выхода из порта базы Simon's Town, корабль "Lady R" направился на север, в Мозамбик. С 7 по 11 января он стоял в порту Биера, затем продолжил путь через Порт-Судан в Красном море. Сухогруз прибыл в черноморский порт Новороссийск 6 февраля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные компанией "Рефинитив".