Посол США обвинил власти ЮАР в поставках оружия России

Посол США в ЮАР обвинил эту страну в поставках оружия России, несмотря на декларируемый Преторией нейтралитет в войне в Украине.

Глава американской дипмиссии Рубен Бриджети сообщил местными СМИ о своей уверенности в том, что в декабре прошлого года российское судно было загружено на базе вблизи Кейптауна оружием и боеприпасами.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса, комментируя заявление, заверил, что правительство уже изучает информацию.

Рубен Бриджети на брифинге в Претории отмечал, что позиция Южно-Африканской республики относительно российского военного вторжения в Украину вызывает обеспокоенность Вашингтона. Дипломат упомянул стоянку грузового судна Lady R на военно-морской базе в Саймонстауне с 6 по 8 декабря прошлого года. Как сказал посол, он уверен, что в трюмы судна загрузили оружие на его обратном пути в Россию.

Соединённые Штаты на протяжении нескольких месяцев не раз критично высказывались по поводу сохранения властями ЮАР "удобных" отношений с Россией, пишет Би-би-си. Вашингтон выражал озабоченность и по поводу участия ЮАР в военных учениях с Россией и Китаем в период годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину. Представители оппозиции в ЮАР назвали участие в манёврах оправданием вторжения, что правительство отрицало.

При голосованиях в ООН представители Южно-Африканское республики воздерживались от осуждения войны России против Украины. Кроме того Претория не присоединилась к санкциям США и европейских стран против Москвы за агрессию в отношении Украины.