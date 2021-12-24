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Власти Южной Кореи помилуют бывшего президента Пак Кын Хе

Отстранённый от власти президент Южной Корее Пак Кын Хе

Власти Южной Кореи решили помиловать в рамках амнистии в честь Нового года бывшего президента страны Пак Кын Хе, осуждённую на 20 лет тюрьмы по обвинению в коррупции. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление правительства.

Такое решение было принято из-за ухудшения состояния здоровья 69-летней Пак Кын Хе. В этом году ее три раза госпитализировали из-за хронических болей в спине, ранее она перенесла операцию.

Освобождение Пак Кын Хе может оказать влияние на ход президентских выборов, намеченных на март 2022 года, отмечает издание. Бывшего президента поддерживают в городе и в провинции Тэгу и в провинции Северный Кенсан, которая считается оплотом оппозиционной народной партии.

Пак Кын Хе — дочь бывшего президента страны Пак Чон Хи, убитого в результате покушения в 1979 году. Он был известен, в частности, как автор корейского экономического чуда, за несколько десятилетий превратившего бедную аграрную страну в одно из самых развитых государств мира. В 1998 году Кын Хе впервые была избрана в парламент, а в 2012 году стала первой в истории Южной Кореи женщиной-президентом.

В 2016 году против неё были выдвинуты обвинения в разглашении государственных секретов и коррупции. После массовых уличных протестов парламент объявил ей импичмент, в 2017 году она была арестована.

В апреле 2018 года суд приговорил Пак Кын Хе к 24 годам лишения свободы за разглашение государственной тайны, вымогательство, злоупотребление властью и получение взяток. В январе этого года Верховный суд страны снизил срок наказания до 20 лет.

С 1980 года четыре политика из восьми, занимавших пост президента Южной Кореи, были приговорены к заключению, у троих сели в тюрьму родственники, один покончил жизнь самоубийством, а один приговорён к смертной казни, но помилован.

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