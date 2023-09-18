Власти заказали 230 тыс удостоверений членов семей погибших ветеранов

Министерство труда и социального развития России заказало более 750 тысяч удостоверений ветеранов боевых действий и 230 тысяч удостоверений для членов семей погибших ветеранов. Об этом со ссылкой на данные опубликованного на портале госзакупок тендера сообщило издание "Вёрстка".

Стоимость работ по изготовлению удостверений оценивается в 79 миллионов рублей. 200 тысяч бланков удостоверений членов семьи погибших ветеранов распределять в Минобороны, ещё 30 тысяч - в Минсоцзащиты.

В мае ведомство также заключало подобный контракт - с меньшими объёмами. Всего было заказано более 95 тысяч ветеранских удостоверений и 23716 для семей погибших. Заказы делались и в прошлом году, однако тогда речь шла лишь о нескольких тысячах бланков.

Всего с начала войны в Украине заказано уже более 900 тысяч удостоверений ветеранов и около 260 тысяч документов для членов семей погибших. Такие удостоверения заказывались и до февраля 2022 года, их получали члены семей погибших в Великую Отечественную войну, а также в ходе других конфликтов, участники которых приравнены к ветеранам. Однако их число было на порядки меньше, чем после российского широкомасштабного вторжения в Украину.

В перечень тех, кому полагаются удостоверения "члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий" с июня включаются также родственники погибших на войне добровольцев (к которым, по всей видимости, относятся и наёмники ЧВК "Вагнер").

Число заказанных удостоверений косвенно может свидетельствовать о потерях российской стороны убитыми, хотя точные подсчёты затруднительны - у одного убитого может быть несколько родственников, имеющих право на соответствующие льготы. Российское Минобороны уже год не публикует официальные цифры потерь. Би-би-си и "Медиазона" к 15 сентября подтвердило имена более 32 тысяч российских военных, погибших в Украине. Реальное число погибших, по всей видимости, существенно выше.